-ACIDENTE_QUATRO_CAMINHOES (1.3302886)
Duas pessoas morreram, nesta quinta-feira (21), em um acidente envolvendo quatro caminhões e um trator de roçagem, na GO-164, zona rural de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás (veja o vídeo acima). Três feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo um em estado grave.
O acidente aconteceu por volta das 15h, no km 143, próximo ao Anel Viário, trevo de acesso a Quirinópolis pela Avenida Brasil, conforme os bombeiros.
Equipes de resgate e salvamento da Companhia Independente de Quirinópolis e dos bombeiros foram acionadas e atenderam as vítimas. Duas pessoas morreram ainda no local, ambas ocupantes de um dos caminhões envolvidos, segundo os bombeiros.