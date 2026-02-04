Um acidente envolvendo quatro veículos na GO-020 deixou dois mortos na tarde desta quarta-feira (4), no município de Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia, segundo informações do Corpo de Bombeiros.\nNo atendimento, de acordo com a corporação, foram confirmadas as mortes de dois ocupantes de um Chevrolet Onix, sendo uma delas mulher de 61 anos. A outra vítima não foi identificada até o momento, segundo os bombeiros.\nComo os nomes das outras pessoas envolvidas no acidente não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde delas.\nA reportagem também tentou contato com a Polícia Civil e Científica para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.\nAdolescente morre após ser atropelado por caminhão ao tentar atravessar rodovia de bicicleta, em Guapó