-Vídeo: Prisão morte ex-prefeito (1.3444741)\nDuas pessoas foram presas nesta sexta-feira (14) suspeitas de envolvimento na morte do ex-prefeito de Pontalina, José Porto de Andrade. As prisões ocorreram durante a Operação Carta Marcada, realizada pela Polícia Civil (PC). Segundo as investigações, o assassinato foi previamente planejado e contou com divisão de tarefas. A apuração policial identificou indícios da atuação de um possível mandante e de um intermediador (assista acima ao momento da prisão do mandante).\nVisto que os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento.\nA ação mobilizou cerca de 50 policiais civis e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. A PC apreendeu a arma utilizada no homicídio, celulares, rádios comunicadores, documentos e outros materiais. A operação ocorreu em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Nova Crixás e Matrinchã.