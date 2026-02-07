George Henrique e Rodrigo são condenados a devolver caminhão a produtora em mais um capítulo de briga judicial, Goiás (Divulgação)\nA dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo deve devolver um caminhão para seus ex-empresários da empresa Worldshow Promoções e Eventos Ltda, conforme determinação do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). A decisão ordena a busca e apreensão imediata do veículo. Há ainda outro processo que exige que os contratantes da dupla devem realizar o depósito judicial de metade dos cachês dos shows à produtora.\nEm nota ao POPULAR, a defesa dos sertanejos disse que a decisão sobre a reintegração de posse do caminhão é provisória e ainda está sendo contestada judicialmente, com a sustentação de que o veículo foi adquirido em 2023 com recursos próprios. Acrescentou que, mesmo discordando, os cantores estão realizando os depósitos dos valores pagos em cada show, enquanto recorrem. Por último, a defesa afirmou que a Justiça de São Paulo reconheceu o direito da dupla de exigir a prestação de contas por parte da Worldshow, devido a indícios de inconsistência (veja a nota completa no final).