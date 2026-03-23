-Grupo criminoso conhecido como Enzos (1.3389489)\nUma dupla que se passou por moradores invadiu um prédio de luxo e furtou mais de R$ 500 mil em joias no setor Bueno, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), os suspeitos integram uma quadrilha interestadual que realizou furtos em quatro condomínios da capital (veja vídeo acima). A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou três furtos no setor Bueno. A dona de um dos imóveis, em entrevista à TV Anhanguera, contou como encontrou o apartamento depois do arrombamento.\nLevaram joias, dinheiro, relógios e uma máquina fotográfica. Eu sou joalheira, trabalho no ramo de joias, e um acervo meu que estava aqui por conta de demonstração para uma cliente estava de fácil acesso. Esse acervo foi 100% roubado”, disse.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu contato com as defesas deles até a última atualização desta reportagem.