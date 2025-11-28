Dois homens suspeitos de participarem de um esquema que teria desviado R$ 2,6 milhões por meio de fraude bancária foram presos em Nazário, região central do estado. A fraude teria ocorrido em contas de uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) do município. Ao POPULAR, a assessoria da Polícia Civil (PC) informou que o caso ainda está em apuração. As prisões aconteceram na quarta-feira (26).\nSegundo a polícia, Alberto Farias de Sousa, de 44 anos, seria um dos responsáveis por organizar o esquema, e Tomaz Victor Rodrigues dos Santos, de 23, atuaria como um intermediário na estrutura da suposta organização. Eles foram autuados por estelionato qualificado e associação criminosa.\nAo POPULAR, a defesa de Alberto afirmou sua inocência e que sua empresa foi “incorporada” para receber valores cuja origem ele desconhecia. O advogado Osmar Ferreira de Paiva informou ainda que Alberto “sempre deixou claro que não aceitaria dinheiro ilícito” e que pretendia declarar as movimentações à Receita Federal.