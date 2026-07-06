A obra de duplicação da Rua da Divisa, no Setor Jaó, depende da formalização da doação de parte da área do Aeroporto Internacional Santa Genoveva pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para avançar à fase de licitação. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que já iniciou os procedimentos e encaminhou os documentos necessários. Nos bastidores da pasta, a informação é de que a licitação, estimada em R$ 8,3 milhões, está em fase final de preparação.\nAlém dos trâmites envolvendo a Anac e a União, o projeto de duplicação da Rua da Divisa também está judicializado desde 2020. Naquele ano, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ajuizou uma Ação Civil Pública apontando riscos à Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego Jaó. O órgão questiona a falta de licenciamento e de estudos ambientais obrigatórios, bem como a ausência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e a desconsideração de passivos ambientais na região.