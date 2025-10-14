Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos. (Reprodução / TV Anhanguera)\nA família de Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos, descobriu durante o velório que o assassino confesso dela havia sido liberado após ser levado à delegacia. O namorado da vítima, Jonas Alves, chegou a ser detido pela Polícia Militar (PM), mas não foi preso formalmente por estar fora do prazo do flagrante, de acordo com a Polícia Civil (PC). Uma amiga de Nádia reagiu: “Ele desfigurou o rosto dela, acabou com a família. O neto dela de um 1 ano vai ficar sem uma avó, e ele [suspeito] vai ficar como? Solto? Mais um? Que Justiça é essa?”, disse Joice do Carmo à TV Anhanguera.\nSomente no final da manhã desta terça-feira (14), a Justiça decretou a prisão preventiva dele, ocasião em que foi preso por agentes da PC de Bela Vista de Goiás. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Jonas para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.