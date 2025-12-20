No fim do ano, tempo de balanços e recomeços, pequenos gestos ganham um significado maior. Pensando nisso, O POPULAR reúne uma lista de instituições filantrópicas que atuam diariamente em favor de quem mais precisa. A proposta é simples: convidar o leitor a olhar para o próximo, reconhecer realidades muitas vezes invisíveis e, sempre que possível, contribuir. As instituições demonstram que fazer o bem não exige grandes atos e que as ações começam com atenção, empatia e disposição para ajudar.\nA empatia é o alicerce do trabalho desenvolvido pela Associação Parkinson Goiás (Aspark-GO). A instituição nasceu em 2016, após a assistente social Therezinha de Melo Santos receber o diagnóstico da doença, uma experiência que se transformou em força coletiva. Atualmente, a associação reúne cerca de 150 associados, entre pessoas com Parkinson e seus familiares, e já conta com núcleos no interior do Estado, como em Rio Verde.