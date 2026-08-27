Eclipse total da lua poderá ser visto a partir das22h24 desta quinta-feira (27)(Fred Espenak/NASA)\nO eclipse lunar começará na noite desta quinta-feira (27) e poderá ser visto em Goiás e em todo o Brasil. O fenômeno será parcial, mas com magnitude de 96,2%, o que fará com que a Lua fique quase totalmente encoberta pela sombra da Terra. O eclipse terá início às 22h24. Veja a lista detalhada dos horários abaixo.\nA observação do eclipse lunar é segura e não exige equipamentos especiais, conforme o Observatório Nacional, do governo federal. Diferentemente de um eclipse solar, que exige filtros adequados para evitar danos à visão, a Lua pode ser observada diretamente com os olhos durante todo o fenômeno. A qualidade da visão dependerá apenas das condições do tempo, como a presença de nuvens.\nQuem preferir observar o fenômeno de mais perto terá uma opção gratuita em Goiânia. O Clube de Astronomia Vera Rubin convida a população para acompanhar o eclipse no Campus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG). O telescópio será montado a partir das 18h, e a observação seguirá até a madrugada de sexta-feira. O evento é aberto a todos os públicos.