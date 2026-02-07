A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia vai convocar mais 575 profissionais de educação aprovados no cadastro de reserva do Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado em 2024 para suprir o déficit de servidores temporários nas unidades de ensino da rede municipal. A vigência do cadastro de reserva vence no próximo dia 20, e não há previsão para lançamento do edital do novo PSS previsto para 2026. Um relatório feito pela Diretoria de Gestão de Pessoas da SME revelado pelo POPULAR na segunda-feira (2) mostrou que, se a secretaria não conseguir contratar novos servidores temporários, haverá risco de “prejuízos irreparáveis” para a rede já em março. Unidades de ensino da rede municipal já relatam problemas para fechar a escala de aulas e pelo menos uma já pediu para não atender mais à tarde, por falta de professores. O jornal teve acesso a ofícios de pais e de escolas reclamando também da falta de auxiliares de atividades educativas temporários para acompanhamento de alunos com transtorno do espectro do autismo (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Esses profissionais, inclusive, são os que mais a SME teria dificuldade para repor. A pasta, entretanto, afirma que os problemas são apenas pontuais e nega que haja déficit generalizado na rede.Um decreto assinado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) autorizando a convocação dos 575 profissionais foi publicado nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial do Município (DOM). São 100 agentes de apoio educacional; 125 assistentes administrativos educacionais; 150 auxiliares de atividades educativas; e 200 professores com ensino superior. Um dia antes, o prefeito havia publicado decreto autorizando a publicação do edital do novo PSS, para 1.415 vagas, mas esse ainda depende de questões burocráticas para ser publicado. A SME diz que o processo está “em fase final de tramitação administrativa” e não deu prazos para convocação.“A necessidade de 575 profissionais foi tecnicamente dimensionada pela Diretoria de Gestão de Pessoas da SME considerando o número atual de servidores efetivos temporariamente afastados, a necessidade de manutenção da qualidade dos serviços educacionais, a garantia de funcionamento regular das unidades educacionais e a capacidade operacional de processamento das contratações no prazo remanescente de vigência do certame”, afirmou a titular da pasta, Giselle Faria, em um despacho publicado no DOM nesta sexta. Não fica claro se é o número atual de vagas em aberto ou se considera o previsto de contratos a se encerrarem nas próximas semanas. Em um despacho interno, a SME afirma que a contratação dos 575 profissionais visa atender a uma “necessidade temporária de excepcional interesse público” de substituição de servidores efetivos temporariamente afastados em virtude de licenças diversas e destaca que a urgência se dá por causa do encerramento da vigência do PSS 2024. Uma preocupação da pasta é com a baixa efetividade da convocação. No ano passado, apenas 27% dos que foram chamados do PSS 2024 foram confirmados nos cargos. Muitos se recusaram ou não concluíram o processo de contratação. Do cadastro de reserva atual, há só mais 751 auxiliares de atividades educativas para serem chamados.Oficialmente, a SME argumenta que possui uma “necessidade permanente de substituição de servidores efetivos temporariamente afastados por diversos motivos legais” e, por isso, a autorização para contratação de 575 profissionais ainda dentro do PSS 2024. A secretaria se recusa a passar o total de profissionais licenciados e o número de vagas a serem preenchidas atualmente. Em nota ao jornal, disse que ao longo de fevereiro a previsão é de vencimento de cerca de 150 contratos de professores, “número sujeito a variações administrativas em razão de encerramento de afastamentos e reorganizações de lotação”.Para agilizar a aprovação desses 575 profissionais, a SME contou com a aprovação, pelo Comitê de Controle de Gastos da Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz), em setembro de 2025, da convocação de 1,2 mil profissionais do mesmo cadastro de reserva. Entretanto, na época, a Prefeitura de Goiânia conseguiu a aprovação na Câmara de um projeto de lei que autorizava a prorrogação excepcional por 150 dias de contratos que, por lei, não poderiam mais ser estendidos e venceram a partir de abril. A SME acabou não fazendo a convocação dos 1,2 mil e argumentou agora que a nova convocação representa uma economia em relação ao que foi autorizado.A prorrogação excepcional de 150 dias foi permitida por um período que engloba cerca de cinco meses antes da publicação da Lei Municipal 11.487, em 26 de setembro de 2025, mas também igual período a partir da publicação, então teria validade até 23 de janeiro. Porém, a SME afirmou que vai recorrer a essa medida e que não estuda nova prorrogação emergencial fora das hipóteses legais já estabelecidas. “As convocações ocorrem por etapas, de forma planejada, conforme a necessidade real identificada após a consolidação das informações do início do ano letivo”, explica a pasta.“Caso a caso”A secretaria frisou ao POPULAR que a rede municipal é uma estrutura de grande porte, com mais de 18 mil servidores, mais de 380 unidades educacionais e aproximadamente 120 mil estudantes, “o que torna a gestão de recursos humanos um desafio permanente, especialmente no início do ano letivo, período em que se consolidam lotações, retornos e afastamentos legais”. “Nesse contexto, a SME esclarece que as necessidades atuais de contratação não configuram déficit permanente, mas se relacionam principalmente à substituição temporária de servidores efetivos”, afirma. “Para isso, a pasta realiza monitoramento contínuo e apoio técnico às unidades.”A SME também garante que não há registro de interrupção de atendimento em unidades educacionais por falta de profissionais. “Demandas pontuais são tratadas com suporte técnico dos professores lotados na sede da SME e que dão apoio quando necessário, além de medidas de organização do quadro da própria unidade.” Sobre o déficit de auxiliares para alunos com necessidades específicas, a pasta afirma que cada caso é analisado e que é preciso considerar nesta época do ano fatos que levam a remanejamentos de servidores “para garantir a continuidade do atendimento conforme a realidade de cada unidade”.