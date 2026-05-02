Mesmo com o avanço na última década, Goiás ainda tem um porcentual de matrículas na educação profissional e tecnológica (EPT) no ensino médio abaixo da média nacional. Enquanto 13% dos estudantes na rede pública estavam na modalidade de ensino no Estado no ano passado, o País registrava 20%. Ao todo, 11 unidades federativas ficaram acima desse indicador nacional, tendo o Piauí conquistado o 1º lugar com 69%.\nOs indicadores fazem parte do Panorama de Dados Educacionais 2026, divulgado nesta semana pela organização Todos Pela Educação e que engloba informações por Estado sobre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio na rede pública. No levantamento, o porcentual da EPT foi calculado com base no Censo da Educação Básica 2025, somando-se as etapas de curso técnico integrado e curso técnico concomitante – ou seja, feito paralelamente, mas em instituições distintas.