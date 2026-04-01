A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia prorrogou até outubro deste ano e por mais R$ 1 milhão o contrato com a empresa responsável pela instalação de um sistema de integralização digital de gestão escolar que, entre outros itens, envolveu a implantação de equipamentos de reconhecimento facial nas 332 unidades de ensino da rede municipal. A Ponto ID, com sede na capital, foi contratada pela SME sem licitação própria por R$ 9,9 milhões em outubro de 2021, ainda na administração do prefeito Rogério Cruz, mas só conseguiu concluir a implantação do sistema no ano passado, após intervenção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO).\nA Ponto ID vai cuidar, durante a prorrogação do contrato, de tarefas como manutenção preventiva e corretiva, hospedagem, atualizações evolutivas e corretivas, integrações, customizações, treinamentos e formações continuadas. Isso porque a SME não conseguiu concluir o processo licitatório para contratação de uma empresa que deve ficar responsável por este tipo de serviço, uma vez que não possui equipe técnica que possa cuidar do suporte técnico ao sistema que substituiu o da própria prefeitura, o Sisge. A justificativa para a implantação deste modelo é que ele possui uma série de interações importantes que o anterior não tinha.