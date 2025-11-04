-Tiago na academia (1.3332230)\nA morte do gerente de academia Tiago Cardoso, de 39 anos, cujo corpo foi encontrado em uma calçada em Goiânia, causou bastante comoção nas redes sociais. O perfil da academia fez uma publicação de luto e afirmou que Tiago era um "profissional dedicado". Nos comentários da postagem, vários amigos do gerente destacaram que ele era uma pessoa educada, acolhedora e sorridente, entre outras coisas (leia a nota de pesar na íntegra ao final do texto).\nConfira abaixo algumas das homenagens feitas pelos internautas:\nEm todas as academias em que treinei, era o único que chegava com aquele sorrisão e fazia questão de cumprimentar todos, pegando na mão ou acenando."\nConheci Tiago na faculdade e ele sempre foi muito acolhedor conosco."\nSempre sorridente, levava frescor de alegria por onde passava."