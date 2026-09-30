O calor não vai embora quando o sol se põe. Em Goiás, ele parece permanecer entre o asfalto, as paredes dos prédios e o concreto das cidades, devolvendo aos poucos, durante a noite, a energia acumulada ao longo do dia. É o chamado efeito sauna, que ajuda a explicar por que até as madrugadas têm sido marcadas por temperaturas elevadas.\nO gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou o fenômeno à repórter Letícia Brito, da TV Anhanguera. Segundo ele, durante o dia, superfícies como prédios e asfalto recebem a radiação solar e vão acumulando calor.\nÀ noite, quando o sol se vai e a atmosfera começa a esfriar, esses objetos começam a liberar o calor que foi acumulado durante o dia", explicou.\nDe onda de calor com grande perigo a tempestades: Goiás tem série de alertas para eventos extremos