Mais 6 ônibus elétricos articulados e outros 22 no padrão Euro 6, que emitem menos poluentes, começaram a operar no Eixo Anhanguera, principal corredor do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia. Os novos superarticulados oferecem ar-condicionado e wi-fi e têm capacidade para até 200 passageiros por viagem, entre pessoas sentadas e em pé. Atualmente, cerca de 150 mil usuários do transporte coletivo passam por veículos do Eixo Anhanguera diariamente.\nA cerimônia de entrega da frota foi realizada na sede da Metrobus, em Goiânia. O governador Ronaldo Caiado (UB) destacou que o transporte coletivo da região metropolitana estava sucateado, com terminais precários e ônibus antigos. Ao discursar, ele afirmou que até o fim do ano a frota contará com veículos biarticulados e movidos a biometano. “No final do ano vai chegar o (modelo) biarticulado. Estava falando com o técnico responsável da Volvo: o maior ônibus do mundo está sendo desenvolvido e será entregue em Goiânia”, disse, explicando se tratar de “um ônibus de 28 metros de comprimento, o maior do mundo pela tecnologia da Volvo”.