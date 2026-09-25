-POP_Eixo_Viario_Dianot_250926 (1.3460428)\nAs obras de construção do eixo viário que ligará o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), em Aparecida de Goiânia, ao Vale das Pombas e à rodovia GO-020 tiveram início nesta quinta-feira (24). O eixo será construído com um investimento de R$ 22,1 milhões do Governo de Goiás.\nA via terá 3,84 quilômetros de extensão e contará com ciclovia, calçada para pedestres e ponte de concreto de 30 metros de extensão sobre o Ribeirão Santo Antônio. A previsão é que as obras sejam concluídas em maio de 2027.\nDe acordo com a Prefeitura de Aparecida, a obra contempla a duplicação da Avenida Copacabana, que começa no All Park Polo Empresarial, e implantação de acesso viário ao Dianot, em pista dupla. O novo eixo viário funcionará ainda como opção para sair do Polo Industrial Vice-presidente José Alencar, Distrito Industrial Municipal de Aparecida de Goiânia (Dimag) e Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (Daiag) e chegar mais rapidamente à GO-020.