O delegado Henrique Damasceno, primeiro a depor no julgamento do caso Henry Borel, afirmou que Monique Medeiros tinha conhecimento das agressões cometidas por Jairinho contra o filho de 4 anos.\nDurante o depoimento —dado nesta terça (26), no segundo dia do júri— o investigador relembrou três episódios de agressões, levantados pela investigação, que antecederam a morte da criança. Em um deles, Henry fez uma videochamada pelo celular da babá para Monique, que estava em um salão de beleza. Segundo o delegado, o menino disse à mãe: "o tio bateu", referindo-se a Jairinho.\nDe acordo com Damasceno, o casal combinou versões e omitiu as agressões durante os depoimentos à polícia, seguindo orientações do então advogado. As defesas de ambos os réus negam que o menino tenha sofrido agressões que o levaram à morte.