O companheiro de Jane Kellen Duarte da Silva, de 44 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (16) após ter sido levada por uma cabeça d’água e cujo corpo foi encontrado nesta quarta-feira (18), relata ter vivido momentos de horror enquanto se afogava junto com ela. De acordo com ele, a mulher tentou ajudá-lo a sair da água e, após se agarrarem à tela de contenção da Marginal Botafogo, ela perdeu as forças e foi levada pela água.\nPreso a um tronco de árvore no leito do Rio Meia Ponte, o corpo de Jane Kellen foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) no meio da tarde desta quarta pelas equipes náuticas da corporação. Ele estava nas proximidades do Setor Vila Galvão, a aproximadamente 15 quilômetros do local onde ela estava, perto da ponte da Avenida Independência sobre a Marginal Botafogo, no Setor Central.