Arnaldo Alves Souza, de 45 anos, irmão de Daiane, afirma que as falas de Cleber sobre sua irmã revelam o tratamento que o síndico dispensava à vítima. “Ele a menosprezava, tratava como uma barata no condomínio”, disse ao POPULAR. Ele também afirma que a família já tinha certeza de que o crime foi premeditado e que o fato de o último vídeo gravado por sua irmã ainda existir foi “um milagre”.\nPara Arnaldo, o menosprezo de Cleber por Daiane explica o fato de o suspeito se referir ao assassinato como uma resolução de problema. “Ele achava que ninguém faria nada, mas é claro que iríamos atrás para saber, mesmo que não tivéssemos os vídeos enviados por ela para a amiga”, disse.\nDaiane gravou três vídeos entre o momento em que percebeu o desligamento da energia de seu apartamento e sua morte. O terceiro foi o único que não foi compartilhado, mas a polícia conseguiu recuperar por meio da perícia no celular, que tinha ficado submerso na caixa de esgoto do prédio.