Lucimar das Neves Ferreira e irmã Leide das Neves Ferreira (Reprodução / Instagram Lourdes das Neves e TV Anhanguera)\nA família de Lucimar Ferreira, irmão de Leide das Neves, relembrou como a tragédia do Césio-137, em Goiânia, afetou sua vida. Lucimar tinha apenas 14 anos na época do acidente. Ele morreu aos 52 anos por insuficiência respiratória aguda neste sábado (25).\nA morte de Lucimar foi comunicada nas redes sociais pela Associação das Vítimas do Césio-137 (AVCésio). Ele foi encontrado sem vida pela companheira, Antônia, na casa onde viviam há dois anos em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.\nO corpo dele foi encontrado no sábado (25) e sepultado no domingo (26), em Abadia de Goiás.\nMarcas permanentes\nEm entrevista à repórter Maria Victória Silva, do POPULAR, o presidente da Associação das Vítimas do Césio-137, Marcelo Santos Neves, informou que Lucimar carregava um forte trauma relacionado ao acidente radiológico. O presidente da associação contou que ele evitava falar sobre o Césio-137 e não conseguia assistir a reportagens sobre a tragédia.