Recurso natural estratégico para o futuro de Goiás, a água é o principal desafio do próximo governador do Estado, que assumirá o mandato em 2027 sob a urgência de encarar as consequências diretas das mudanças climáticas. Apesar de avanços recentes na agenda ambiental, como a queda no desmatamento e a redução no número de queimadas, ainda há muito o que avançar na gestão dos recursos hídricos: garantir a segurança dos usos múltiplos (abastecimento humano, agricultura, pecuária e indústria) e a implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) em um cenário de estiagens prolongadas, eventos extremos e gargalos na execução dos planos de bacia.\nDocumentos oficiais revelam que o índice de implementação do PERH está em apenas 56%. Outra necessidade, o programa voltado especificamente para enfrentar eventos hidrológicos extremos ainda não saiu do papel.