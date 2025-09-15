A eleição da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) para o biênio 2026/2028 terá candidatura única. A chapa é a “Nossa AGMP”, encabeçada pelo promotor de Justiça Leandro Koiti Murata, atual presidente da entidade. O pleito está marcado para o dia 7 de novembro deste ano, na sede da AGMP, em Goiânia.\nMurata assumiu a presidência no último dia 8 de setembro após a aposentadoria e renúncia do ex-procurador de Justiça Benedito Torres Neto. Ele permanecerá no comando até 31 de janeiro de 2026, data de encerramento do mandato em curso. A partir de fevereiro, será empossado novamente dando continuidade à sua gestão.\nEx-procurador-geral de Justiça, Benedito Torres Neto se aposenta\nAGMP diz que Caiado desconsiderou independência da instituição\nComposição\nO Conselho Fiscal da chapa tem seis ex-presidentes da AGMP: Lauro Machado Nogueira, Yara Alves Ferreira e Silva, Alencar José Vital, Vinicius Jacarandá Maciel, Myrthes de Almeida Guerra Marques e José Carlos Miranda Nery Júnior.