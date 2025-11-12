A eleição para escolha de diretores de 147 unidades educacionais da rede municipal de Goiânia está confirmada para o dia 2 de dezembro. E, diante da nova proposta para definição dos gestores nas unidades de ensino feita no mandato do prefeito Sandro Mabel (UB), os candidatos tiveram de passar por um processo seletivo prévio. Dos 257 inscritos, 201 foram aprovados e estão aptos a concorrerem à vaga de gestão.\nPrevista para ocorrer em parte das instituições de ensino no fim de 2024, a eleição foi adiada em novembro daquele ano pelo então prefeito Rogério Cruz (SD), a pedido da equipe de transição do atual mandatário. Dessa forma, os mandatos dos diretores foram prorrogados por 90 dias, contabilizados desde o início deste ano. Já em maio, a Prefeitura estendeu por mais uma vez os mandatos dos diretores, valendo até o dia 31 de dezembro.