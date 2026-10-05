-VOTO_FILMADO_CAIAPONIA (1.3464002)\nO eleitor que foi detido após filmar o próprio voto dentro da cabine eleitoral em Caiapônia, no sul de Goiás, foi localizado e abordado pelos policiais em Doverlândia, segundo a Polícia Militar. A corporação foi chamada logo após o Juízo Eleitoral da comarca de Caiapônia tomar conhecimento da divulgação das imagens nas redes sociais.\nUma gravação de tela obtida pela repórter Fran Russo, da TV Anhanguera, revelou a publicação — posteriormente excluída da rede social. Nos arquivos do perfil do suspeito, consta que o registro ocorreu às 10h11, no momento em que ele confirmava o voto para o cargo de presidente da República. Na legenda, o homem mencionou o nome do candidato escolhido e escreveu: “Meu [voto] já está garantido” (assista acima).\n-Eleitor detido após filmar próprio voto e postar nas redes sociais foi localizado em outra cidade (1.3464470)