-VOTO_FILMADO_CAIAPONIA (1.3464002)\nUm eleitor foi detido neste domingo (4) após filmar o próprio voto e postar o vídeo nas redes sociais, em Caiapônia, no sul de Goiás, de acordo com a Polícia Militar (PM). Uma gravação de tela, obtida pela repórter Fran Russo, da TV Anhanguera, mostra o vídeo publicado e posteriormente retirado do ar, do momento em que ele vota para presidente na cabine (veja acima).\nO POPULAR entrou em contato com o suspeito para que pudesse se posicionar, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nAs imagens encontradas nos arquivos do perfil dele mostram que o voto ocorreu às 10h11. Na legenda da publicação ele menciona o nome do candidato e diz “Meu [voto] já está garantido”.\nEleitor votou para presidente e confirmou (Fran Russo / TV Anhanguera)\nConforme a ocorrência, a corporação foi acionada após o Juízo Eleitoral da comarca da cidade tomar conhecimento da divulgação.