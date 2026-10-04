Uma eleitora morreu neste domingo (4) após passar mal enquanto aguardava em uma fila de votação em Campo Grande, segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).\nO caso ocorreu na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, da 35ª Zona Eleitoral. O TRE-MS afirma que a eleitora recebeu os primeiros atendimentos no local, mas não resistiu.\nConforme o tribunal, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou à escola em cerca de dez minutos.\nTroca de seções gera confusão em local de votação; veja locais que tiveram mudança\nUrnas eletrônicas são trocadas em Goiás após problemas em dispositivos de segurança; veja as cidades