Uma eleitora de 73 anos passou mal e morreu após votar em uma seção no povoado de São Vidal, em Sítio D’Abadia, no nordeste goiano, neste domingo (4), segundo a Polícia Militar. O fato aconteceu no Colégio Estadual de Educação do Campo Professora Clarice Miranda Porto Caldeira.\nAo POPULAR, a PM informou que a idosa sofreu um mal súbito após ter concluído o procedimento de votação. Os mesários chamaram o atendimento médico e uma ambulância do Hospital Municipal de Sítio D'Abadia foi ao local.\nA mulher recebeu atendimento e foi encaminhada à unidade hospitalar. Porém, ela chegou ao hospital sem sinais vitais, e a equipe médica constatou o óbito, segundo a polícia.\nA identidade e a causa da morte da eleitora ainda não foram informadas.