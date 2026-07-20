Cerca de 4.981 motoristas precisaram interromper o trajeto para receber atendimento mecânico entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 em trechos de rodovias federais concedidos à iniciativa privada em Goiás, segundo levantamento das concessionárias responsáveis pela administração das vias. Entre as principais causas dos chamados estão problemas que poderiam ser evitados com a manutenção preventiva dos veículos. Por exemplo, problemas com pneus, necessidade de troca de óleo e outras situações relacionadas ao planejamento da viagem e revisão antes de pegar estrada.\nLevantamento realizado pela Rota Verde Goiás, que administra a BR-060 entre Goiânia e Rio Verde e a BR-452 entre Rio Verde e Itumbiara, mostra que nestes trechos foram feitos 1.109 atendimentos. Já a Triunfo Concebra, responsável por trechos da BR-060 entre Goiânia e a divisa com Minas Gerais e da BR-153 entre Anápolis e o estado mineiro, registrou 3.872 atendimentos mecânicos no período.