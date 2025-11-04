Fortes chuvas voltaram a cair em Goiânia antes de medidas eficazes serem adotadas pela Prefeitura para conter alagamentos. A precipitação foi de mais da metade do previsto para o mês, em 24 horas entre as manhãs de domingo e segunda-feira (3). Regiões da capital registraram mais de 140 milímetros e várias vias alagaram. Marginal Botafogo e Rua 87 tiveram restrição do trânsito, com o aumento do volume de água. Pelo menos 37 árvores caíram e postes também cederam diante da ventania. Há alerta emitido pela Defesa Civil para mais pancadas de chuva nesta semana.\nO Centro de Informações Meteorológica e Hidrológica do Estado de Goiás (Cimehgo) diz que, para novembro, a precipitação média vai de 220 a 240 milímetros (mm). Em 24 horas, somente no Setor Perim, região de Campinas, foram 141 mm. Na região sudoeste, perto do Jardins Madri, no Garavelo, a precipitação foi de 135 mm. Os locais com mais chuva incluem os setores Sul, com 114,6 mm; Campinas, com 108,2 mm; além das proximidades da Câmara, no Centro, com 105,2 mm. Em Aparecida de Goiânia, o setor Cidade Vera Cruz atingiu 146 mm.