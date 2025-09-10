-POP_JUIZA_RISADA_10_9_2025 (1.3310514)\nDurante uma audiência de custódia a juíza Mônica Miranda, de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, reconheceu o suspeito que estava preso e brincou dizendo que novamente o rapaz estava ali. O jornalista Ramon Lacerda da TV Anhanguera teve acesso com exclusividade ao vídeo do momento (veja acima). Segundo informações da TV, o suspeito foi preso por porte ilegal de arma.\nEm nota enviada ao POPULAR, o advogado do suspeito, Rodrigo Silva, disse que cabe esclarecer que críticas midiáticas desprovidas de fundamento jurídico, sobretudo quando baseadas em vídeos editados, cortados e com inserções artificiais de áudios de outros investigados, não possuem o condão de fragilizar a decisão judicial (veja a nota completa no final desta reportagem).\nO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) informou em nota à reportagem que não comenta manifestações de magistrados em processos específicos (veja a nota completa na íntegra). O POPULAR não conseguiu contato com Mônica Miranda.