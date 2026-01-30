-Áudio/vídeo síndico contra corretora (1.3368212)\nO POPULAR teve acesso a mais um detalhe envolvendo o histórico de brigas entre o síndico Cleber Rosa de Oliveira e a corretora Daiane Alves Souza, assassinada em Caldas Novas, no sul goiano. Em um áudio, o síndico diz a uma proprietária, chamada Aline, que Daiane estava proibida de atuar no condomínio e administrar apartamentos. Segundo a mãe da vítima, Nilse Alves Pontes, o arquivo foi enviado no início de 2025 (ouça acima).\n"O motivo que eu estou me comunicando com você é para te informar que a Daiane está proibida de trabalhar com locações aqui no prédio, em função de ter trazido alguns transtornos aqui para a gente, tanto para o proprietário como para o cliente e como para a administração do prédio, para os funcionários e tal. Então, a Daiane não pode mais trabalhar com administração de apartamentos aqui", disse Cleber no áudio.