O síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, disse ter resolvido “um problema que parecia não ter solução”, em um áudio enviado a amigos um dia antes de ser preso pelo assassinato da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) concluiu nesta quinta-feira (19) a investigação do crime cometido em Caldas Novas. O POPULAR teve acesso a gravações enviadas por ele a familiares e pessoas próximas pelo WhatsApp.\nUma fonte da polícia afirma que, de alguma forma, Cleber pressentia que seria alcançado pela investigação. Ao se dirigir a proprietários de outros imóveis no prédio Amethist Tower, local onde os conflitos se iniciaram, ele afirma que acabou “dentro de outro” problema. “Que a solução também é difícil. Eu não consigo compreender isso ainda, não sei se algum dia eu irei compreender. Agora vou pagar, né, por esse erro”, acrescentou. Ele ainda pede que as pessoas se “apeguem às boas lembranças” dele. “De tudo o que eu fiz por nós”, complementa, nas gravações.