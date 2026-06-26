João Antônio Pivetta da Silva, um dos suspeitos presos de ter retirado a câmera da jovem morta após um salto de rope jump em Limeira (SP), escreveu uma carta em que nega a acusação e diz que outros três colegas podem ter levado o equipamento.\nSuspeito escreveu carta de três páginas na prisão. O texto foi divulgado na noite desta quinta-feira (25) pelos advogados Ana Flávia de Almeida Foguel e Vitor Aurélio.\nCâmera é considerada peça central da investigação. GoPro estava acoplada ao braço de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas e pode ajudar a reconstruir a dinâmica do acidente ocorrido em 13 de junho, na Ponte do Esqueleto.\nJoão acusa Kauê Felipe Silva Silveira e Luís Gustavo de Oliveira de terem levado a câmera. Segundo a carta, Kauê "desceu muito rápido" de rapel até Maria Eduarda após a queda, "não sabia fazer massagem cardíaca e ficou sozinho" com a vítima.