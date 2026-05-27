- frutas_bandeira_brasil.mp4 (1.3415238)\nA Copa do Mundo está chegando e o sonho do hexa se torna ainda mais forte para o brasileiro, e é claro, o patriotismo já vem tomando conta das ruas e locais em vários pontos da capital, mas não apenas nas vitrines de lojas ou nas decorações convencionais das casas. Em uma iniciativa que uniu patriotismo e o frescor da hortifruti, um empresário em Goiânia decidiu inovar homenageando a Seleção Brasileira de uma forma inusitada: montou uma réplica da bandeira nacional utilizando apenas frutas. O "mosaico comestível" conta com dois tipos de limões, o taiti e o siciliano, e envolta das laranjas, o papel seda na cor azul. A obra de arte não só chama a atenção de quem passa pelo local, como também despertou a curiosidade de internautas após fotos e vídeos da montagem circularem pelas redes sociais.