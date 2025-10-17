As esculturas de metal enferrujadas, instaladas no cruzamento das avenidas 85 e T-9, ainda marcam o ponto onde antes havia uma praça. No entorno, os blocos quebrados que guardam impressas as marcas das mãos de 50 personalidades da cultura goiana. É tudo o que resta da antiga Praça da Inspiração, popularmente conhecida como Praça das Violas.\nO monumento, instalado no centro da praça, é um conjunto de duas peças e seis blocos de concreto com as mãos de personalidades que marcaram a arte e a cultura de Goiânia. A obra foi criada em 2009 pelo artista plástico G. Fogaça, a partir de materiais recicláveis do aterro da capital, e permanece sem previsão de revitalização ou proteção estrutural, mesmo após 16 anos de desgaste. “É urgente revitalizar. Há risco para a integridade da peça e para a segurança. Goiânia instala obras, mas não sustenta uma política de preservação consistente”, afirma Fogaça.