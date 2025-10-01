Se o sistema de notificações para aparelhos celulares (smartphones) utilizado para prevenção e resposta a desastres naturais e outras emergências já estivesse ativo em Goiás nos últimos 12 meses, ele teria sido acionado em pelo menos duas ocasiões para situações extremas. A partir desta quarta-feira (1º), depois de 22 testes – o último deles no sábado (27), que abrangeu quatro municípios goianos –, o aplicativo Defesa Civil Alerta (DCA) passa a valer para todo o território nacional.\nQuando acionado, o DCA emite dois tipos de alertas: o severo, que abrange situações de eventos adversos iminentes em curto período e pede preparação para ações de evacuação ou abrigamento; e extremo, de ameaça imediata à integridade física e que requer atendimento imediato à solicitação, como evacuação ou abrigamento. Ambos os alertas, quando ocorrerem, aparecerão com mensagens sobrepondo todas as demais aplicações nas telas dos smartphones – o severo com um “bip” e o extremo, como uma espécie de sirene, de ruído mais prolongado, por cerca de dez segundos.