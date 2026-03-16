Estudantes entram no Colégio Estadual em Período Integral (CEPI) Ismael Silva de Jesus, no Bairro da Vitória, em Goiânia: avanço no estado (Guilherme Alves)\nO total de alunos matriculados no ensino médio em tempo integral em Goiás mais que quintuplicou em uma década. Em 2015, eram 9.272 estudantes na etapa final da educação básica. Em 2025, saltou para 51.157 — um crescimento de 451,7%, com a rede estadual concentrando praticamente a totalidade dessas matrículas. O quantitativo representa 21,4% dos discentes nessa etapa de ensino no Estado. Especialistas apontam que o cenário está atrelado ao atendimento das metas previstas dos planos nacional e estadual de educação, com maiores investimentos pela rede pública.\nO levantamento feito pelo POPULAR com base nos dados do Censo Escolar de 2015 a 2025, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), demonstra um crescimento contínuo da oferta do ensino médio em tempo integral – com exceção apenas de 2023, quando houve uma leve queda. Nesse período, o aumento das matrículas ocorreu especialmente na rede estadual, saindo de 5.327 para 43.277, mas também foi observado na rede federal, que saiu de 3.586 para 5.733.