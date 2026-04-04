Fortes ventos, chuva intensa e um mar de capas e guarda-chuvas marcaram a 34ª edição do tradicional espetáculo Grande Caminhada de Fé – Vida, Paixão e Morte de Jesus, encenado nesta Sexta-Feira Santa (3), ao longo da Rodovia dos Romeiros (GO-060), entre Goiânia e Trindade. A montagem utiliza os painéis da Via Sacra como parte do cenário e recria, em um percurso itinerante, os últimos momentos da vida de Jesus Cristo.\nDiferentemente da celebração tradicional, iniciada nos anos anteriores no período da manhã, neste ano a apresentação começou à tarde e adentrou a noite. Os personagens entraram em cena às 16 horas, já com a presença de tempo fechado e de um arco-íris no céu. Por volta de 17 horas, no segundo painel, uma forte chuva começou a cair, ocasionando uma pausa obrigatória.\nOs espectadores se abrigaram sob guarda chuvas, capas, árvores e até dentro de banheiros químicos. Ainda tiveram aqueles que não se importaram em se molhar enquanto esperavam o espetáculo recomeçar. A encenação ficou parada por mais de 30 minutos esperando a tempestade arrefecer. Com pingos d’água ainda caindo do céu, a apresentação foi retomada e a última ceia de Jesus Cristo foi encenada sob uma chuva fraca.