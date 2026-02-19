Construído no final da década de 1950, o Castelinho do Lago das Rosas, no Setor Oeste, está ganhando uma nova cara. Em meio a um projeto de reforma conduzido por uma empresa privada de construção civil, de forma voluntária, o local tem recebido reparos em toda a estrutura física, hidráulica e elétrica e também conta agora com grades que estão sendo instaladas para coibir o livre acesso ao interior do espaço. Conforme a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), as grades integram o projeto original do ponto histórico e estão sendo recolocadas.\nDesde seu surgimento, o espaço se tornou ponto de encontro de jovens em atos políticos e manifestações culturais. Entre 1959 e 1964, funcionou como sede da União Goiana de Estudantes Secundaristas (Uges) até sua dissolução, pelo golpe militar. Anos depois, o poder público chegou a retomar o imóvel, mas ele voltou para a Uges em 1993. Um bar também chegou a funcionar no local no início dos anos 2000, mas depois, sem condições de a entidade realizar a manutenção do espaço, a estrutura foi abandonada e passou a ser utilizada por pessoas em situação de rua.