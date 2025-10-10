Na COP30 Cerrados – evento preparativo para a COP30, em Belém, no próximo mês, realizada nesta quinta-feira (9), em Brasilia –, a titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis, pediu olhar mais atencioso para o Cerrado na agenda climática global. As unidades federativas inseridas no bioma articulam a criação de um fundo internacional específico para o Cerrado. A proposta será levada pelos governos subnacionais a Belém. “Não podemos mais pensar o Brasil só a partir da Amazônia. O Cerrado também precisa ser reconhecido e financiado”, afirmou a secretária.Andréa Vulcanis lembrou que o bioma Cerrado historicamente foi deixado à margem das políticas públicas nacionais. “Foi sempre um bioma lateral, tanto que ficou de fora da Constituição, enquanto Amazônia e Mata Atlântica foram reconhecidas como patrimônio nacional.”Edital do PSAAo apresentar os resultados do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA Cerrado em Pé), a secretária informou que o projeto paga R$ 500 por hectare mantido conservado, beneficiando famílias que receberam até R$ 60 mil na primeira etapa. Durante a COP30 Cerrados, Vulcanis anunciou o lançamento de um novo edital voltado a comunidades tradicionais e povos indígenas, com R$ 18 milhões em recursos. “Será um modelo construído de forma participativa, com valores maiores e regras adaptadas às realidades coletivas dessas comunidades.”