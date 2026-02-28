-agiota_pm_manicure.mp4 (1.3380050)\nA tenente da Polícia Militar (PM) Rhainna Lima, suspeita de agiotagem, afirmou que a sua manicure a devia R$ 16,5 mil e a acusou de golpe, em um vídeo divulgado em uma rede social. O caso tomou repercussão após a tenente ser acusada de agiotagem e aplicar juros abusivos à sua ex-funcionária em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. De acordo com a esteticista de unhas, ela pagou mais de R$ 18 mil e ainda não conseguiu quitar a dívida. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) e pela Corregedoria da Polícia Militar (CGP).\nEm entrevista para a TV Anhanguera, a manicure descreveu ameaças da tenente e os juros abusivos que estavam sendo cobrados. 'De R$ 2,5 mil, foi para R$ 11 mil. De R$ 11 mil, foi para R$ 36 mil. De R$ 36 mil, já está em não sei quantos mil. Ela não para, não tem condições. Aí ela começou com as ameaças dela', contou a manicure que assumiu a dívida que a irmã contraiu com a policial.