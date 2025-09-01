-bispo_comunismo (1.3307011)\nDurante uma vigília católica, o bispo da Diocese de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, Dom Adair José Guimarães, rezou à Nossa Senhora para que ela livrasse o Brasil do comunismo. O pedido aconteceu ao lado de Frei Gilson, um dos maiores influenciadores religiosos atuais, durante um evento religioso, em Brasília, que foi transmitido no YouTube (veja o vídeo acima). Especialistas políticos explicam a ideologia e a sua ligação com a religião.\nPela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo", orou.\nIdealizado pelo próprio Frei Gilson, o evento católico Desperta Brasil aconteceu neste sábado (30) e reuniu cerca de 80 mil pessoas no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.\nNo YouTube, o evento foi publicado em duas partes, cada uma com mais de 700 mil visualizações em 1 dia. Nos comentários da transmissão ao vivo, alguns fiéis desaprovaram o pedido e consideraram o discurso de cunho político: "Aqui não é lugar de falar de política", comentou uma internauta.