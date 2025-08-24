Os pedidos para que emendas impositivas de R$ 2,6 milhões fossem remanejadas para o Agrovem Goiânia 2025 – feira voltada para o agronegócio que teve sua primeira edição na capital entre 16 e 20 de junho – foram protocolados 16 dias antes do início do evento. Já o plano de trabalho apresentado pela associação sem fins lucrativos que se apresentou como realizadora da feira foi entregue em 11 de junho e, no mesmo dia, o documento já foi aprovado pela Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap), órgão responsável pela formalização do repasse.\nEm junho, O POPULAR já havia mostrado que originalmente essas emendas estavam destinadas para ações de saúde pública e recreativas em bairros periféricos. Por lei, os vereadores têm direito a destinar, ao todo, até 2% da receita corrente líquida prevista no orçamento municipal. Os recursos remanejados eram, na maior parte, do ex-vereador Acenil Guerra da Costa, o Bill Guerra Mochilink (MDB). A publicização do repasse, entretanto, só foi feita pela organização do evento após publicação da reportagem pelo jornal e após o dinheiro cair na conta, ambos em 18 de junho.