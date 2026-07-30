Uma emenda impositiva ao orçamento municipal de Goiânia do vereador Igor Franco (Podemos) no valor de R$ 2,5 milhões, que originalmente estava prevista para o Instituto Léo Moura Sports antes de ser vetada pela Prefeitura de Goiânia por impedimento legal, foi transferida a pedido dele para o Instituto Formando Águias e Campeões, cujo presidente, Carlos Eduardo Martins Veras, era o responsável técnico pelos planos de trabalho dos termos de fomento do Instituto Léo Moura Sports junto à administração municipal. Carlos Eduardo é quem assina, inclusive, o plano de trabalho do Instituto Léo Moura que não foi acatado neste ano pela Prefeitura.\nO Léo Moura Sports começou a receber recursos financeiros de emendas impositivas a partir de 2023, somando até o momento cerca de R$ 6,73 milhões já pagos. Deste total, 89% são de emendas de Igor Franco. O trabalho do instituto se resumia a investir em um centro de treinamento de futebol para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social com realização de campeonatos amadores em locais escolhidos pelo vereador. Igor usava o trabalho desenvolvido pela entidade como forma de se promover nas redes sociais, dando seu nome, inclusive para a realização de pelo menos um dos eventos promovidos.