Entidades receberam R$ 62,2 milhões da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em emendas impositivas nos últimos 30 dias. Ao todo, 33 organizações sociais receberam repasses para serviços vinculados à saúde pública de Goiânia. Os valores variam: a Associação Comunidade Batista (ACB), com indicações de vários vereadores, somou R$ 9,88 milhões; já o Hospital Memorial Batista do Centenário, R$ 11,2 mil.\nEntidades reconhecidas, como a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Araújo Jorge, receberam menos que instituições do terceiro setor com atuação recente. A ACB foi declarada de utilidade pública pela Câmara em junho de 2024 e a organização social (OS) Grupo Futuro, sediada em Ribeirão Preto (SP), abriu filial em Goiânia em novembro do mesmo ano.\nA SMS confirmou repasse a organizações envolvidas em casos revelados pelo POPULAR, como a Cooperar Mais Ação, que prevê custo de R$ 2 mil a atendimentos preventivos em odontologia. Também foi assinado termo de compromisso com o Instituto Panamericano de Assistência Social e Saúde (Inpass), para atender a um custo que varia de R$ 716 a R$ 1.350.