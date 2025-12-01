Fã alegou que os seguranças fecharam o portão bruscamente contra ela, ocasião que a atingiu e a fez cair no chão (Arquivo pessoal / Luzia Rosa)\nA Dois M Produções Musicais Ltda, empresa da dupla Henrique e Juliano, foi condenada a indenizar uma fã agredida por um segurança após o show realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A Justiça determinou a favor de Luzia Rosa da Silva Rodrigues o pagamento de R$ 4 mil por danos morais e R$ 500 por danos materiais. O advogado Daniel Assunção, que representa a mulher, disse que os valores da indenização foram injustos e irá recorrer da decisão.\nAo POPULAR, a assessoria da dupla sertaneja disse que o fato narrado não ocorreu dentro da área do evento e que empresa é dedicada ao “empresariamento artístico, não sendo organizadora ou responsável pela execução operacional do espetáculo, pela segurança, pelo controle de acessos, pelo estacionamento ou por qualquer atividade logística inerente ao evento”. Acrescentou que irá recorrer no processo para que o entendimento jurídico sobre o ocorrido seja reavaliado (veja a nota completa no final).