Uma empresa de Goiânia foi condenada a pagar indenização a uma assistente financeira de um escritório de contabilidade. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT), ela conseguiu comprovar que sofreu assédio moral dos colegas devido a sua idade.\nO POPULAR procurou a defesa da empresa mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA mulher alegou à Justiça do Trabalho que foi alvo de ofensas no seu ambiente de trabalho pela gerente do escritório (chefe dela), e de alguns colegas.\nA empresa, por sua vez, recorreu pedindo a reforma da sentença que a havia condenado ao pagamento de R$3 mil por danos morais. A empresa contestou os depoimentos da testemunha e afirmou que o tratamento relatado no processo entre a assistente e a colega de trabalho acontecia fora da empresa.