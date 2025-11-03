Pequi: fruto passa a ter proteção e incentivo da Lei 1970/2019, sancionada pelo presidente Lula (PT) (Fábio Lima / O Popular)\nUma empresa de ônibus, que faz o transporte de passageiros e encomendas em Goiás e Tocantins, gerou polêmica após um comunicado sobre o transporte de pequi. Segundo a própria empresa, “houve um equívoco” na nota anterior que dava a entender que estava proibido transportar o fruto do Cerrado. Esse comunicado antigo foi apagado de suas redes sociais.\nNo novo posicionamento, publicado na última sexta-feira (31), a Evolução Transportes disse que “na realidade, o transporte do pequi é permitido, desde que o fruto esteja adequadamente embalado, em recipientes devidamente fechados e seguros, sem risco de abrir durante a viagem”.\n-WEBSTORIES: Empresa de ônibus gera polêmica após comunicado sobre transporte de pequi (1.3331911)