Uma empresa de Senador Canedo especializada em tratamento de efluentes e gestão de resíduos está sendo indiciada pelo crime de poluição ambiental e armazenamento de substâncias tóxicas de forma inadequada. O inquérito da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) identificou contaminação do solo, possível contaminação das águas subterrâneas, eventual comprometimento da fauna e da flora, risco à população pela contaminação da água e possibilidade de acidentes.\nEntre as irregularidades cometidas pela Bauer Serviços Tecnológicos Ltda, consta no laudo a ausência de uma estrutura de contenção dos resíduos tóxicos, vestígios do vazamento para fora das bacias e impregnações oleosas em galerias pluviais. Os resíduos estão expostos a céu aberto, sem nenhum tipo de isolamento ou proteção. Além disso, a denúncia aponta que os tanques estão completamente cheios e derramando material tóxico, gerando risco para a comunidade.